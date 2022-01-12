ستة عمال مفقودون بعد انهيار جدران في مجمع شقق في كوانغ جو

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لا يزال ستة من عمال البناء في عداد المفقودين بعد انهيار الجدران الخارجية لمبنى مجمع شقق قيد الإنشاء في مدينة كوانغ جو يوم أمس الثلاثاء.ووفقا للشرطة وسلطات مكافحة الكوارث في المدينة الجنوبية الغربية، وقع الانهيار أمس في موقع بناء"هيون ديه آي بارك"، وهو مجمع سكني مكون من سبع مبانٍ للشقق في منطقة "هوا جونغ" في الساعة 3:46 مساء. وكان إجمالي 394 عاملاً في مكان الحادث وقت الانهيار، وتم إنقاذ ثلاثة منهم على الأرض من تحت الأنقاض التي سقطت من الطابق الـ39.ومع ذلك، ظل ستة آخرون، يُفترض أنهم يعملون في الطوابق بين 28 إلى 31 من المبنى، في عداد المفقودين. كما دفنت حوالي 10 سيارات تحت الأنقاض. وقد سقطت الجدران المنهارة من الطوابق بين 23 إلى 34 حيث كانت عملية صب الخرسانة جارية على السطح.وتفترض الشرطة أن عطلا قد أصاب رافعة برجية تستخدم لأعمال الخرسانة هو الذي تسبب في انهيار الجدار.ويذكر أن الشركة التي تنفذ هذا المشروع هي شركة "إتش دي سي هيون ديه" التي كانت قد أشرفت أيضا على تشييد مبنى آخر انهار في نفس المدينة، كوانغ جو، خلال العام الماضي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.