369 ألف وظيفة جديدة في كوريا في عام 2021

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شهدت كوريا الجنوبية في العام الماضي أكبر نمو في عدد الوظائف منذ سبع سنوات، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى زيادة الصادرات. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 27 مليونا و270 ألفا في عام 2021، بزيادة قدرها 369 ألفا مقارنة بالعام الأسبق. وتعد هذه أكبر زيادة منذ عام 2014 عندما تمت إضافة 598 ألف وظيفة، كما أنها تقترب من هدف الحكومة البالغ 350 ألف وظيفة.وقالت "كونغ مي سوك" المسؤولة في هيئة الإحصاءات إن الصادرات القوية، وكذلك التغييرات في الهياكل الصناعية، بما في ذلك التكنولوجيا الافتراضية والرقمنة، قد ساعدت على خلق فرص عمل. وأرجعت "كونغ" نمو الوظائف جزئيا إلى التأثير الأساسي لعام 2020، الذي عانت فيه كوريا من أكبر خسائر في قطاع التوظيف منذ 22 عاما بسبب جائحة كورونا.وأضاف التقرير أن معدل البطالة في البلاد انخفض بنسبة 0,3% على أساس سنوي إلى 3,7% في العام الماضي، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألفا، ليصل إلى مليون و30 ألف شخص. وتراجع معدل التوظيف بمقدار 0,8% على أساس سنوي ليصل إلى 60,1% في العام الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام 2013.