موجة برد تضرب كوريا

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اجتاحت موجة برد شديدة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، لوحظت درجات حرارة منخفضة تصل إلى حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة "هونغ تشون" بمقاطعة "كانغ وان"، ومدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، في السادسة صباحا.وبلغت أقل مستويات لدرجات الحرارة في العديد من المناطق الداخلية أقل من 15 درجة تحت الصفر بينما شهدت العاصمة 11,2 درجة تحت الصفر حتى الساعة 8 صباحا، وشهدت جميع المناطق، باستثناء جزيرة جيجو، انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، بما في ذلك سالب 5,4 درجة في مدينة "كوانغ جو"، وسالب 7,3 درجة في مدينة ديغو، وسالب 4,5 درجة في مدينة بوسان.ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة في المناطق الوسطى، بما في ذلك منطقة العاصمة، في مستوى تحت الصفر في فترة ما بعد الظهر، بما يصل إلى حوالي سالب 4 درجات، بينما سترتفع درجات الحرارة العظمى في مناطق أخرى لتصل إلى خمس درجات.وتوقع التقرير أن تستمر موجة البرد حتى صباح بعد غد الجمعة.