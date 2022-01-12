الاقتصادية الولايات المتحدة أكثر دول مصداقية لدى الكوريين الجنوبيين

أظهر استطلاع جديد أن الكوريين الجنوبيين يثقون بالولايات المتحدة أكثر من أي دولة رئيسية أخرى، بينما يعربون عن عدم الثقة بشدة تجاه الصين واليابان المجاورتين.

وكان الاستطلاع الذي نُشر ضمن الإصدار الأخير من تقرير "موجز آسيا"، الصادر عن مركز الدراسات الآسيوية في جامعة سيول الوطنية، وأجرته شركة هانكوك للأبحاث الشهر الماضي.

وقد سُئل حوالي ألف مواطن بالغ على مستوى البلاد عن آرائهم في 20 دولة. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 71,6% إن الولايات المتحدة هي أكثر الدول من حيث المصداقية. وفي المقابل، اختار 6,8% منهم فقط الصين، مما يجعلها أكثر الدول شكا من حيث المصداقية بالنسبة للكوريين الجنوبيين.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 13,3%. وردا على سؤال حول الدولة التي ينبغي أن تعمل كوريا الجنوبية معها، اختار 69,2% منهم الولايات المتحدة، بينما اختار 1,1% اليابان، كما احتلت الصين وكوريا الشمالية مرتبة متدنية بنسبة 6,9%، و6,5%، على التوالي.

