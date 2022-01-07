كوريا تتسلم 462 ألف جرعة من لقاح فايزر

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تسلمت كوريا الجنوبية 462 ألف جرعة من لقاح فايزر اليوم الأربعاء.وصرح الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم المضاد لفيروس كورونا بأن هذه الكمية من اللقاحات جاءت ضمن اتفاق أبرمته الحكومة الكورية مع شركة فايزر، بعد وصول 462 ألف جرعة أخرى يوم 6 من هذا الشهر.وأوضح أن عدد الجرعات التي أمنتها الحكومة خلال هذا العام بلغ 150 مليونا و440 ألف جرعة إجماليا، وهي 60 مليون جرعة من لقاح فايزر، و28 مليونا و470 ألف جرعة من لقاح موديرنا، و40 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس، و4 ملايين و490 ألف جرعة من لقاح يانسن، إلى جانب 17 مليونا و480 ألف جرعة تم شراؤها عبر المبادرة الدولية "كوفاكس".وأضاف الفريق أنه سيعمل على التشاور المستمر عن كثب مع الشركات ذات الصلة من أجل الإمداد المستقر للقاحات، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الجدول الزمني للإمدادات بسرعة في المستقبل.