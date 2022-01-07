تصاعد القلق في كوريا من زيادة إصابات كورونا الواردة من الخارج

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا 4 آلاف و388 حالة طوال يوم أمس، منها 381 حالة واردة من الخارج، مما عمّق القلق من زيادة هذه الحالات بشكل ملحوظ في البلاد.وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة 749، ليظل هذا العدد عند مستوى 700 لليوم الثالث على التوالي، بينما زاد عدد الوفيات بمقدار 52، لتبلغ نسبة الوفيات 0.91%.وقالت السلطات الصحية الكورية إن من أكبر المشاكل التي تواجهها حاليا الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الوافدة من الخارج، والتي بدأت تتسارع منذ أوائل هذا الشهر، وسجلت أمس أعلى مستوياتها منذ تفشي الوباء في البلاد.وكان 90% من إجمالي الإصابات الواردة من الخارج هي بالمتحور "أوميكرون".ومن ناحية أخرى، استمر التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر، حيث كان قد بلغ في منتصف الشهر الماضي حوالي 8 آلاف حالة، وظل ينخفض منذ الأسبوع الماضي ليبلغ مستوى 4 آلاف.كما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بشكل ملحوظ خلال فترة أسبوع واحد ليبلغ مستوى 700.ومن الملاحظ أن عدد حالات الإصابة الجديدة بين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد انخفض أيضا بدرجة كبيرة.وتعتقد السلطات الصحية أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة المتلقين للجرعة الثالثة من اللقاح، حيث أتم 82% منهم تلقي الجرعة الثالثة.وبالنسبة لجميع الفئات العمرية، تلقى حوالي 330 ألف شخص الجرعة الثالثة من اللقاح خلال يوم أمس وحده لتتجاوز نسبة متلقي الجرعة الثالثة 42 % من إجمالي عدد سكان كوريا.