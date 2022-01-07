مرشحو الرئاسة يواصلون طرح تعهدات انتخابية متنوعة

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أعلن "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة عن تعهد خاص بالتحول الصناعي الكبير، ويتركز هذا التعهد على تنمية 10 صناعات مستقبلية من أجل فتح عصر التريليون دولار من الصادرات الكورية خلال فترة رئاسته التي تستمر 5 سنوات.وأوضح أن الصناعات العشر تضم أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية ذات القدرات التنافسية الوطنية، والروبوت والفضاء والطيران، باعتبارها صناعات جديدة.وقال إنه سيقوم بتوفير دعم مالي وبشري كبير لهذه الصناعات ورفع القيود عنها، كما سيدعم قطاع التصنيع الرئيسي، بما في ذلك السيارات وبناء السفن، من أجل التحول الرقمي، مع مساعدة الشركات المتوسطة في مجال تنمية صناعات المواد وقطع الغيار والأجهزة.من ناحية أخرى، أعلن "يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عن تعهد بتنمية صناعة ألعاب الكمبيوتر بما يتضمن حماية حقوق المستخدمين. وقال إنه سيلزم شركات ألعاب الكمبيوتر بالكشف الكامل عن المعلومات عن مواد الألعاب الاحتمالية.وأشار إلى أن الشركات ظلت تحقق مكاسب كبيرة من خلال عدم الكشف عن معلومات الاحتمالات أو تزوير الاحتمالات، مؤكدا على أنه سيحظر ذلك من خلال الكشف عنها بشكل شفاف.وأضاف أن كوريا تشهد الكثير من أعمال الغش صغيرة القيمة والمتعلقة بألعاب الكمبيوتر، ولذلك سيقوم بإنشاء جهاز خاص للتعامل معها في هيئة الشرطة أو غيرها من السلطات المعنية.ومن جانبها، تعهدت "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير بالاستثمار المركز في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرة إلى ضرورة تحول الاقتصاد الجذري في عصر الحياد الكربوني، بينما أكد "آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير على أهمية ممارسة سياسات عملية وعلمية من أجل تحقيق التغير العصري خروجا من السياسات القائمة على المعسكرات والأيديولوجيا.