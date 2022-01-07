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الاقتصادية

تحديد الخطة الإطارية للسكك الحديدية الداخلية في جنوب كوريا

Write: 2022-01-12 14:30:13Update: 2022-01-12 15:08:51

تحديد الخطة الإطارية للسكك الحديدية الداخلية في جنوب كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع للسكك الحديدية الداخلية في جنوب كوريا، يستهدف قابلية الانتقال من العاصمة سيول إلى منطقة "كوجيه" الواقعة في جنوب غرب البلاد خلال ساعتين و50 دقيقة.
وقالت وزارة الأراضي والنقل إنها ستقوم غدا الخميس بإتمام رسم الخطة الأساسية للمشروع والإعلان عنها رسميا.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف الربط بين مدينة "كيم تشون" ومدينة "كوجيه" باستخدام 177.9 كيلومتر من السكك الحديدية الأحادية حتى عام 2027 بتكلفة تبلغ حوالي 4 تريليونات و800 مليار وون، أي حوالي 4 مليارات دولار.
وتتوقع الوزارة أن يسهم المشروع في إحياء الاقتصادات المحلية بما في ذلك تفعيل صناعة السياحة في الساحل الجنوبي، وتسوية الاختلافات بين منطقة العاصمة الكبرى والمناطق الجنوبية من خلال توفير خدمة القطارات السريعة، واستعادة الصناعات المحلية، وغيرها من الفوائد. 
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