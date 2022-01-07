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الاقتصادية

استئناف مفاوضات تحسين اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين كوريا والهند

Write: 2022-01-12 14:50:43Update: 2022-01-12 15:09:35

استئناف مفاوضات تحسين اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين كوريا والهند

Photo : YONHAP News

تقرر استئناف المفاوضات حول تحسين اتفاقية المشاركة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والهند، بعد توقفها لمدة تزيد عن عامين ونصف.
وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن الوزير "يو هان كو" عقد مباحثات مع نظيره الهندي "بيوسي غويال" أمس في مدينة نيودلهي الهندية، حيث اتفقا على استئنافها.
وكانت الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2010، ثم جرت المفاوضات حول تحسينها منذ عام 2015 إلا أنها توقفت منذ يونيو من عام 2019 بسبب جائحة كورونا.
واتفق الوزيران على ضرورة المفاوضات حول تحسين الاتفاقية من أجل تعزيز سلاسل الإمدادات بين البلدين في عصر كورونا، كما اتفقا على عقد مفاوضات رسمية الشهر القادم، وأشارا إلى أن قائديْ البلدين اتفقا على تحقيق 50 مليار دولار في التجارة الثنائية بحلول عام 2030، وذلك خلال مباحثاتهما في يوليو 2018، متوقعين أن يسهم تحسين الاتفاقية مساهمة كبيرة في توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين.
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