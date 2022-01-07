الاتحاد الأوربي لا يسمح بدمج شركتي هيون ديه وديه وو

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أفادت بعض المصادر المطلعة في الاتحاد الأوربي، بما في ذلك وكالة فرانس برس، أمس، بأن هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوربي لن تسمح بدمج شركتي "هيون ديه" للصناعات الثقيلة وشركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية.وقالت المصادر إن الهيئة الأوربية تخطط للإعلان عن نيتها رفض الموافقة على دمج الشركتين الكوريتين في غضون الأيام القليلة المقبلة.وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد نشرت تقريرا قال إن سلطات الاتحاد الأوربي ستقرر عدم الموافقة وستعلن عن القرار خلال هذا الأسبوع.يذكر أن الاتحاد الأوربي سيتخذ هذا القرار بسبب المخاوف من أن الدمج سيحد من إمدادات سفن الشحن، حيث يسود القلق هناك من احتمال تأثير الدمج بين الشركتين سلبيا على بناء السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في أوربا.الجدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأوربي كانت قد بدأت في مراجعة مسألة دمج الشركتين الكوريتين في شهر ديسمبر من عام 2019، إلا أنها علقت المراجعة 3 مرات بسبب جائحة كورونا، ثم استأنفتها مؤخرا.وتم تأجيل موعد المراجعة إلى يوم 20 من هذا الشهر.