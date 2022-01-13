الولايات المتحدة توافق على دفع 70 مليار وون تعويضات لعائلة دياني الإيرانية

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من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل حوالي 70 مليار وون من أموال التعويضات إلى عائلة دياني الإيرانية في المستقبل القريب، بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة.وكانت تلك التعويضات ضمن إجراءات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر، لكن تحويلها إلى العائلة الإيرانية ظل متوقفا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تلقت "تصريحا خاصا" من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما سيسمح بتحويل قيمة التعويضات.يُذكر أن عائلة دياني الإيراني هي أكبر مساهم في مجموعة "انتخاب" الصناعية الإيرانية، وقد خططت المجموعة للاستحواذ على شركة "ديه وو" للإلكترونيات قبل عقد من الزمن، لكن الصفقة لم تتم آنذاك. وقامت الشركة الإيرانية برفع دعوى تحكيم دولية ضد الحكومة الكورية في عام 2015 مطالبة سيول بسداد 93.5 مليار وون مقابل وديعة العقد التي سددتها الشركة.وأصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكما لصالح الشركة الإيرانية، وأمر حكومة سيول بدفع 73 مليار وون. لكن التحويل لم يتم بسبب إعادة فرض العقوبات على إيران في أواخر عام 2018.وقد أعربت الوزارة عن أملها في أن يساعد حل هذه القضية على تحسين العلاقات مع طهران.