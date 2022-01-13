ارتفاع طفيف في تكلفة تحضير الأطعمة لطقوس رأس السنة القمرية الجديدة

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ارتفعت تكلفة إعداد الطاولة التذكارية لطقوس تكريم الأجداد خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في كوريا إلى حوالي 264 ألف وون، إذا تم شراء المكونات من الأسواق التقليدية، ويمثل هذا زيادة قدرها 0.4% عن العام الماضي.أما الأشخاص الذين يتسوقون في متاجر البيع بالتجزئة فستبلغ تكلفة إعداد الطاولة لديهم 363 ألف وون هذا العام، بزيادة قدرها 0.2% عن العام الماضي.وقالت المؤسسة الكورية لمزارع الأسماك وتجارة الأطعمة إنها أجرت مسحا على أسعار 28 سلعة رئيسية في 17 سوقا تقليدية وعند 27 من كبار متاجر التجزئة على مستوى البلاد.وبحسب الأصناف، انخفضت تكلفة الأرز والفاكهة هذا العام، لكن المنتجات الأخرى مثل التمور والخضراوات الجذرية ولحوم البقر ازدادت تكلفتها.