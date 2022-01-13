زيادة مبيعات تذاكر القطارات لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة

ارتفعت مبيعات تذاكر القطارات في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا العام، مقارنة برأس السنة القمرية وعطلة تشوسوك في العام الماضي، وهو ما يعني أن المزيد من الأشخاص سيستخدمون القطارات لزيارة مسقط رأسهم على الرغم من تفشي الوباء.وقالت شركة السكك الحديدية الكورية أمس الأربعاء إن حجوزات المقاعد التي افتتحت يوم الثلاثاء قد امتلأت بنسبة 52.2% حتى الآن.ويعد هذا الرقم أعلى من النسبة المسجلة في الوقت المماثل من العام الماضي البالغة 39.7%، وفي عطلة تشوسوك الماضية التي سجلت 48.9%.وتم إجراء ما يقرب من 72% من الحجوزات عبر الهواتف الذكية، وأكثر من 28% عبر أجهزة الكمبيوتر.وسيتم فتح الحجوزات اليوم الخميس للمزيد من خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك القطارات المتجهة إلى مقاطعة "جولا".يُذكر أنه يجب تسديد ثمن التذاكر في موعد أقصاه يوم الأحد، وبعد ذلك سيتم إلغاء الحجوزات تلقائيا وإتاحة المقاعد للآخرين في قائمة الانتظار.