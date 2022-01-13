تراجع أسعار الصادرات والواردات الكورية في ديسمبر للشهر الثاني

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تراجعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، وسط انخفاض أسعار النفط.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار الصادرات 114.64 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض 1% مقارنة بالشهر السابق.ومع ذلك، قفزت قيمة مؤشر أسعار الصادرات في عام 2021 بأكمله بنسبة 14.3% على أساس سنوي، وهو أكبر نمو منذ عام 2008 عندما سجل المؤشر نموا بنسبة 21.8%.وتراجعت قيمة مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9.9% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له. لكن قيمة المؤشر في ديسمبر ارتفعت بنسبة 30% تقريبا على أساس سنوي.وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، قفز مؤشر أسعار الواردات بنسبة 17.6% ليسجل أكبر زيادة منذ عام 2008، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 36.2%.