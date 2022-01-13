مطار آلما آتا في كازاخستان يستأنف عملياته وعودة رحلة آسيانا إلى البلاد

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قالت وسائل إعلام روسية إن مطار "آلما آتا" الدولي في كازاخستان سيستأنف عمله اليوم الخميس، مع تراجع موجة الاضطرابات العامة الأخيرة.وجاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية نقلا عن لجنة الطيران المدني بوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان.وقالت إدارة المطار إن الرحلات الداخلية والدولية ستعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 9 مساءً.وفي وقت سابق، قال مكتب العلاقات العامة بالمطار إن المطار لن يستأنف العمل قبل يوم الجمعة، بينما قالت حكومة المدينة إنه سيظل مغلقا حتى انتهاء حالة الطوارئ يوم الأربعاء.ومع ذلك، يبدو أن الاستئناف قد تم بأسرع من المتوقع، حيث استقرت الاضطرابات العامة بسرعة في "آلما آتا" والمدن الرئيسية الأخرى.ووفقا لذلك، ستغادر رحلة طيران شركة آسيانا الجوية الكورية، والتي احتجزت في المطار منذ يوم الأربعاء الماضي، إلى كوريا الجنوبية ظهر اليوم الخميس.وقد اندلعت الاحتجاجات في مدن مختلفة في كازاخستان في وقت مبكر من هذا الشهر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، واحتل المتظاهرون المطار خلال أعمال الشغب، وتم إخلاء المطار في وقت لاحق.