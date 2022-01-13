الحكومة الكورية تستثمر 6.3 تريليون وون لتعزيز صناعة اللقاحات

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" اليوم الخميس إن الحكومة ستنفق 6.3 تريليون وون حتى عام 2024 لتعزيز صناعة اللقاحات المحلية.وأدلى الوزير هونغ بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومي حول الابتكار والنمو في ثلاث صناعات رئيسية، وهي أشباه الموصلات للأنظمة، وقطاع الصحة الحيوية، ومركبات التنقل المستقبلية، حيث أوضح أن الحكومة ستستخدم تلك الاستثمارات لرعاية صناعة اللقاحات والمواد الخام والأجزاء ذات الصلة، بحيث تصل إلى نفس مستوى صناعة أشباه الموصلات.وقال إن الحكومة ستقوم بتسويق أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد خلال النصف الأول من هذا العام، وستدعم تطوير العلاجات المتنوعة للمرض بما في ذلك الأقراص المضادة للفيروس.وأضاف "هونغ" أن الحكومة ستنفق ما يقرب من 354 مليار وون على الأدوية الجديدة والمعدات الطبية ومجال الطب التجديدي.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتقديم دعم نشط ومزايا ضريبية لتعزيز الصناعات الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى قطاعات البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي.