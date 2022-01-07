كوريا الأولى آسيويا في مؤشر النزاهة العامة

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طبقا لتقييم مؤشر النزاهة العامة لعام 2021 الذي كشف عنه مؤخرا المركز الأوربي لأبحاث القدرة الوطنية على مكافحة الفساد، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عشر من بين 114 دولة حول العالم، والمركز الأول على مستوى قارة آسيا، بالحصول على 8.09 نقطة.وقد بدأ المركز في تقييم مؤشر النزاهة العامة في دول العالم من حيث استقلالية النظام القضائي والمشاركة المدنية وحرية الإعلام والقدرة على مكافحة الفساد في مجالات الإدارة والميزانية والسوق، منذ عام 2015 بدعم من الاتحاد الأوربي، ويشكف نتائج تقييمه كل عامين.وكان مؤشر النزاهة العامة لكوريا الجنوبية قد بلغ 8.04 نقطة في عام 2015، محتلة بذلك المركز الثالث والعشرين عالميا، ثم احتلت المركز الرابع والعشرين في عام 2017، والمركز العشرين في عام 2019، والمركز الثامن عشر في العام الماضي.واحتلت كوريا الجنوبية المركز الأول من بين الدول الآسيوية في العام الماضي، وتلتها كل من اليابان وماليزيا وتايلاند والفلبين.وحسب الفئات التفصيلية، احتلت كوريا المركز الأول في الانفتاح التجاري، والمركز الثاني عشر في المواطنة الإلكترونية، والمركز الحادي والعشرين في العبء الإداري، والمركز السادس والعشرين في شفافية الموازنة الحكومية، والمركز الرابع والثلاثين في حرية الإعلام، والمركز الثامن والأربعين في استقلالية النظام القضائي.