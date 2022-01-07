قانون نظام الحكم المحلي الكوري المعدل يدخل حيز التنفيذ اليوم

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دخل القانون المعدل لنظام الحكم المحلي في كوريا الجنوبية، الذي يقضي بتوسيع الحكم الذاتي، حيز التنفيذ اليوم.وبموجب هذا القانون الذي تم تعديله في العام الماضي لأول مرة منذ 32 عاما، سيتم توسيع مشاركة السكان في وضع السياسات وتنفيذها، وتعزيز قدرة المجالس المحلية ومسؤوليتها، وتحسين الكفاءة الإدارية.كما يضم القانون المعدل مادة تقضي بتصنيف المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة لتحمل لقب "مدينة كبيرة"، مما سيتيح لها سلطة ذاتية أكبر مما كانت عليه سابقا في التعامل مع شؤونها الإدارية والمالية.كما سيتم بموجبه أيضا تعزيز استقلالية المجالس المحلية وكفاءتها المهنية، حيث سيكون لرؤساء المجالس المحلية الحق في تعيين موظفي المجالس.وقال مسؤول في وزارة الإدارة العامة والأمن إن دخول القانون المعدل لنظام الحكم المحلي حيز التنفيذ سيكون نقطة تحول لتحقيق اللامركزية للحكم الذاتي في البلاد.