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كوريا تسجل 4167 إصابة جديدة بكورونا منها 391 إصابة لدى الوافدين من الخارج

Write: 2022-01-13 14:15:55Update: 2022-01-13 14:20:26

كوريا تسجل 4167 إصابة جديدة بكورونا منها 391 إصابة لدى الوافدين من الخارج

Photo : YONHAP News

ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن 4 آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي، فيما سجل عدد الإصابة لدى الوافدين من الخارج رقما قياسيا.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم الإبلاغ عن 4167 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس 679 ألفا و30 شخصا.
وأضافت الوكالة أنه تم تأكيد 391 حالة إصابة جديدة لدى الوافدين من الخارج، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ ظهور فيروس كورونا.
وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحاالات الحرجة بمقدار 48 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 701 شخص، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناحمة عن الإصابة بالفيروس 6210 حالات وفاة حتى الآن.
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