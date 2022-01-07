سيول تدعو بيونغ يانغ إلى العودة إلى طاولة المفاوضات

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بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب الإطلاقات الصاروخية، دعت الحكومة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ للعودة إلى طاولة المفاوضات بدلا من جعل الأوضاع تتدهور بشكل أكبر.وحول قرار الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على 6 كوريين شماليين ذوي صلة ببرنامج بيونغ يانغ لتطوير الصواريخ الباليستية، قال مسؤول في وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة تشير إلى موقف واشنطن الذي يؤكد على ضرورة إجراء حوار مع كوريا الشمالية والالتزام بتنفيذ العقوبات المفروضة عليها بشكل متزامن لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المسؤول أن الحكومة الأمريكية تؤكد أن باب الحوار مع كوريا الشمالية مازال مفتوحا، وأنها سوف تستمر في فرض عقوبات على كوريا الشمالية لحين نزع السلاح النووي بشكل كامل منها.وقال إن سيول وواشنطن ستواصلان بذل جهود لاستئناف الحوار بهدف إيجاد حل جذري للقضية النووية لكوريا الشمالية، داعيا بيونغ يانغ للعودة إلى الحوار دون اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر.