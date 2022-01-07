سيول وواشنطن تدرسان تأجيل تدريباتهما العسكرية المشتركة لمدة شهر

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تبين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان حاليا إمكانية تأجيل موعد تدريباتهما العسكرية الربيعية المشتركة من مارس إلى أبريل.وقال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية إن سيول وواشنطن تدرسان تأجيل التدريبات بسبب وباء كورونا والانتخابات الرئاسية الكورية المقرر إجراؤها يوم التاسع من شهر مارس القادم.كما يرجع السبب أيضا إلى تصاعد انتشار وباء كورونا لدى جنود القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وعادة يتم إجراء التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة في شهريْ مارس وأغسطس من كل عام، وقد أجرى البلدان هذه التدريبات المشتركة في العام الماضي خلال الفترة من الثامن وحتى الثامن عشر من مارس، ومن السادس عشر وحتى السادس والعشرين من أغسطس .