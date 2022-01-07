الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

سيول وواشنطن تدرسان تأجيل تدريباتهما العسكرية المشتركة لمدة شهر

Write: 2022-01-13 14:22:44Update: 2022-01-13 14:25:15

سيول وواشنطن تدرسان تأجيل تدريباتهما العسكرية المشتركة لمدة شهر

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان حاليا إمكانية تأجيل موعد تدريباتهما العسكرية الربيعية المشتركة من مارس إلى أبريل.
وقال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية إن سيول وواشنطن تدرسان تأجيل التدريبات بسبب وباء كورونا والانتخابات الرئاسية الكورية المقرر إجراؤها يوم التاسع من شهر مارس القادم.
كما يرجع السبب أيضا إلى تصاعد انتشار وباء كورونا لدى جنود القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
وعادة يتم إجراء التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة في شهريْ مارس وأغسطس من كل عام، وقد أجرى البلدان هذه التدريبات المشتركة في العام الماضي خلال الفترة من الثامن وحتى الثامن عشر من مارس، ومن السادس عشر وحتى السادس والعشرين من أغسطس .
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;