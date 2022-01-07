الحكومة الكورية لا تدرس إمكانية حضور الرئيس مون أولمبياد بكين الشتوية

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قال مكتب الرئاسة الكورية إن مسألة حضور الرئيس "مون جيه إين" أولمبياد بكين الشتوية المقررة إقامتها في شهر فبراير القادم لم يتم النظر فيها، وأضاف أن الحكومة تدرس فقط إرسال وفد مناسب إلى الأولمبياد.وأكد مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة أمس الأربعاء أن سيول تأمل في أن تسهم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في تحقيق السلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا والعالم، وتحسين العلاقات بين الكوريتين.وكان مكتب الرئاسة قد قال إنه من المستحيل توقع احتمال حضور الرئيس "مون" حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية.وفيما يخص احتمال إجراء قمة عبر الفيديو بين كوريا الجنوبية والصين في أواخر شهر يناير الجاري، قال المسؤول إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بهذا االشأن، لكنه اضاف أن الجانبين الكوري والصيني يتواصلان بناء على أهمية التبادل بين قائديْ البلدين.وأعرب المسؤول عن أسف حكومة سيول لقيام بيونغ يانغ بإجراء سلسلة من إطلاق صواريخ أسرع من الصوت، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع زيادة حدة التوتر بين الكوريتين.