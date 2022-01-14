السلطات الصحية الكورية تؤكد فعالية الجرعات المعززة في منع الحالات الحرجة‏

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن احتمالية تطور حالة المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى حالات حرجة كان منعدما بنسبة 100% لدى من تلقوا جرعات إضافية من اللقاحات مقارنة بمن لم يحصلوا عليها.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن الذين تلقوا الجرعات الثلاثة كان احتمال إصابتهم بالفيروس أقل بنسبة 80.9%، والجرعتين الكاملتين 58.2%، مقارنة بمن لم يحصلوا على اللقاح بعد.وفيما يتعلق بإمكانية تطور الحالات إلى حالات خطيرة وحرجة، كان احتمال إصابة من تلقوا 3 جرعات منعدما بنسبة 100% مقارنة بمن لم يتم تطعيمهم، وأقل بنسبة 92.3% مقارنة بمن تلقوا جرعتين فقط.وقالت الوكالة أيضا إن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما مثلوا 16.6% فقط من حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الأول من هذا العام، بانخفاض من نسبتهم في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي البالغة 30.5%، وفسرت تراجع نسبتهم بمعدل التطعيم المرتفع بين تلك الفئة العمرية، وحثت المواطنين على الحصول على الجرعات المعززة.الجدير بالذكر أن أكثر من 82% من الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما في كوريا قد تلقوا جرعة ثالثة من لقاح كورونا.