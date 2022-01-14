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السياسية

مرشحا الحزبين الحاكم والمعارض يتفقان على إجراء أول مناظرة تلفزيونية

Write: 2022-01-14 09:34:57

مرشحا الحزبين الحاكم والمعارض يتفقان على إجراء أول مناظرة تلفزيونية

Photo : YONHAP News

اتفق المرشحان الرئاسيان من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي على إجراء مناظرة تلفزيونية ثنائية بينهما فقط في وقت لاحق من هذا الشهر قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وأعلن النائبان "بارك جو مين" من الحزب الديمقراطي الحاكم و"سونغ إيل جونغ" من حزب المعارضة الرئيسي أمس الخميس عن ذلك الاتفاق، عقب انتهاء المفاوضات في وقت سابق من اليوم.
وبموجب الاتفاق، ستشارك شبكات البث التلفزيوني الرئيسية في النقاش الذي سيغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.
كما قرر الجانبان مواصلة المحادثات حول الأمور الأخرى المتعلقة بالجلسة.
وسوف تكون تلك المناظرة منفصلة عن جلسات النقاش التلفزيونية الثلاثة على الأقل التي نصت عليها لجنة الانتخابات الوطنية خلال فترة الحملة الانتخابية الرسمية، والتي ستبدأ يوم 15 فبراير.
وفي وقت سابق، اتفق المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" ونظيره من حزب قوة الشعب "يون صوك يول" على ضرورة مواجهة بعضهما لبعض في أكثر من ثلاث مناظرات تلفزيونية.
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