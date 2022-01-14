وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بيونغ يانغ تهدف لجذب الانتباه بإطلاق الصواريخ

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" اليوم الخميس إن كوريا الشمالية ربما ترغب في جذب الاهتمام بإطلاقها للصواريخ، وكرر الدعوة إلى الحوار.وقال "بلينكن" في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تحاول لفت الانتباه بإطلاقاتها الصاروخية المتتالية، مشيرا إلى أنها فعلت ذلك في الماضي ومن المحتمل أن تواصل ذلك أيضا.وأضاف الوزير الأمريكي أن واشنطن أوضحت قبل أشهر أنها مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إيجاد طريقة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، لكن كوريا الشمالية لم تظهر للأسف أي رد على هذه المبادرات، وأجرت تجارب صاروخية في الأسابيع الأخيرة، وهو الأمر الذي "يزعزع الاستقرار بشدة" وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.وقال أيضا إن الولايات المتحدة وحلفاءها يركزون الآن على التأكد من "وجود تداعيات وعواقب لما تقوم به كوريا الشمالية".