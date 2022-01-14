تخفيف الحد الأقصى للتجمعات إلى 6 أشخاص واستمرار قيود ساعات العمل

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قررت الحكومة الكورية زيادة الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 4 أشخاص إلى 6 أشخاص، لكنها قررت استمرار القيود المفروضة على ساعات العمل في المطاعم والمقاهي.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الجمعة أن الحكومة قررت تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة 3 أسابيع، لكنها قررت تعديل الحد الأقصى للتجمعات في ضوء معاناة الشعب من إجراءات التباعد الاجتماعي التي طال أمدها.وسوف يتم تطبيق التعديلات لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من يوم الاثنين القادم وحتى يوم 6 فبراير.وقال رئيس الوزراء إنه في حين أن بعض المناطق تظهر تحسنا، فإن عدد الإصابات لا يتراجع حاليا، مع تبقي أسبوعين فقط على حلول إجازة رأس السنة القمرية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة سريعة في حالات الإصابة بالسلالة المتغيرة "أوميكرون".وحث "كيم" المواطنين على الامتناع عن السفر والاجتماع بالعائلة والأقارب خلال العطلة، لمنع أي زيادة محتملة في عدد الحالات.