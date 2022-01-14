مرضى كورونا في كوريا يتلقون علاج فايزر بدءا من اليوم الجمعة

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من المقرر أن يتم تسليم الشحنة الأولى من أقراص علاج "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر" والتي وصلت أمس الخميس، إلى المرضى اعتبارا من اليوم الجمعة.وقد وصلت الدفعة الأولى التي تضم ما يكفي من أقراص الدواء لعلاج 21 ألف مريض، إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس الخميس، وتم نقلها إلى مركز لوجستي في "أوتشانغ" بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، ثم تم توزيعها في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من اليوم.وكانت الحكومة الكورية قد أبرمت صفقات شراء مسبق لما يكفي لعلاج 762 ألف مريض من عقار "باكسلوفيد" الذي يؤخذ عن طريق الفم.ومع محدودية كمية العلاج، تخطط الحكومة لتقديمه للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وقالت القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة إنه سيتم استلام ما يكفي لعلاج عشرة آلاف مريض آخر بحلول نهاية هذا الشهر، وسيتم استلام ما تبقى من الكمية المتفق عليها تدريجيا.