تمديد القيود المفروضة على أوقات تشغيل المطاعم والمقاهي لـ3 أسابيع أخرى

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قررت الحكومة الكورية تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية التي تحظر تشغيل المطاعم والمقاهي بعد الساعة التاسعة مساء، لثلاثة أسابيع أخرى حتى يوم السادس من شهر فبراير، لكنها قررت أيضا تخفيف الحد الأقصى لعدد المشاركين في التجمعات الشخصية ليكون 6 أشخاص بدلا من 4 أشخاص حاليا ضمن الجهود الرامية إلى تقليل الضغوط التي يخضع لها المواطنون بسبب إجراءات الحجر الصحي المطولة.وكشف رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذه القرارات خلال اجتماع للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عقد اليوم الجمعة.ودعا "كيم" المواطنين إلى الامتناع عن زيارة مساقط رؤوسهم وإجراء لقاءات مع أعضاء أسرهم وأصدقائهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضاف رئيس الوزراء "كيم" أن الحكومة ستكون على أهبة الاستعداد لمواجهة انتشار المتحور "أوميكرون".