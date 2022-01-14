البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى مستوى 1.25%

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رفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 1.25%.وأعلن مجلس السياسة النقدية التابع للبنك المركزي اليوم الجمعة عن قراره برفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25% ليكون 1.25%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي الكوري برفع سعر الفائدة الأساسي للشهر الثاني على التوالي منذ عام 2007.وكان البنك قد خفض سعر الفائدة من 1.25% إلى 0.75% في شهر مارس من عام 2020 لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، ثم خفضه مجددا إلى مستوى 0.5% في شهر مايو من نفس العام.ورفع البنك سعر الفائدة إلى مستوى 0.75% في شهر أغسطس من العام الماضي، ثم رفعه بـ0.25% على 3 مراحل، ليعود سعر الفائدة إلى مستواه السابق البالغ 1.25%.ويرجع السبب في رفع سعر الفائدة هذه المرة إلى الانتعاش الاقتصادي وزيادة معدل ارتفاع أسعار المستهلك في الآونة الأخيرة.وتوقع البنك المركزي أن يستمر معدل أسعار المستهلك في الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% خلال فترة من الزمن.