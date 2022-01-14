توقعات بأن يصبح أوميكرون سائدا في كوريا في غضون أسبوع

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توقعت سلطات الحجر الصحي أن يصبح المتحور "أوميكرون" هو النوع السائد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية في غضون أسبوع.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن يمثل المتحور "أوميكرون" أكثر من نصف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا يوم الجمعة القادم.وقد أصبح المتحور "أوميكرون" يمثل حوالي 20% من إجمالي عدد حالات الإصابة، منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام القادم لدى شخص وافد من الخارج.وتجاوز معدل الإصابة بالمتحور "أوميكرون" مستوى 50% في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسرائيل بعد فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع من رصد أول حالة إصابة به في كل منها.وتوقعت الوكالة أن يصل عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" إلى حوالي 10 آلاف في نهاية شهر فبراير القادم، حتى في حالة الحفاظ على مستوى قواعد التباعد الاجتماعي كما هو عليه الآن.ومن المتوقع أن يتجاوز المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 30 ألف حالة في أواخر شهر مارس القادم.