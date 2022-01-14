كوريا ترصد 4542 إصابة جديدة بكورونا منها 409 إصابات لدى الوافدين من الخارج

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سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا لدى القادمين من الخارج أعلى مستوياته، فيما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة 4 آلاف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 4542 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة مقدارها 376 حالة مقارنة باليوم الأسبق، وبزيادة مقدارها 829 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 4133 إصابة محلية المصدر، بينما تم تأكيد 409 إصابات لدى الوافدين من الخارج.وتبين أن معظم الوافدين الذي تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا مصابون بالمتحور "أوميكرون"، بمن فيهم 119 شخصا عادوا للبلاد بعد مشاركتهم في المعرض الدولي للمنتجات الإلكترونية الذي أقيم في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة ليصل إلى 659 شخصا، فيما زاد عدد الوفيات بمقدار 49 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6259 حالة وفاة حتى الآن.