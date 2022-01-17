السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 6 أشخاص اعتبارا من اليوم الاثنين

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سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى ستة أشخاص في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الاثنين، لكن القيود المفروضة على ساعات العمل للمنشآت متعددة الاستخدامات ستظل سارية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.ووفقا للحكومة أمس الأحد، سيتم تخفيف الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من أربعة حاليا إلى ستة اعتبارا من اليوم.وقد قررت الحكومة يوم الجمعة تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة ثلاثة أسابيع، لكنها عدلت الحد الأقصى للتجمعات الخاصة في ضوء إجهاد وألم الجمهور بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا المطولة.ومع ذلك، ستظل قيود ساعات العمل سارية في ضوء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون. وسيُسمح للمطاعم والمقاهي والمرافق الرياضية الداخلية وغرف الكاريوكي والحمامات العامة بالعمل حتى الساعة 9 مساء، بينما سيتوجب إغلاق المدارس المزدحمة ومقاهي الإنترنت وغرف التدليك بحلول الساعة 10 مساء.وسوف تبقى تلك القواعد سارية لمدة ثلاثة أسابيع حتى يوم 6 فبراير.