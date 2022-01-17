عدد عمليات استدعاء السيارات في كوريا في عام 2021 يقارب 3 ملايين

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استدعت الشركات المصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي رقما قياسيا من سياراتها بلغ ما يقرب من ثلاثة ملايين سيارة.ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأحد، استدعى صانعو السيارات أكثر من مليونين و930 ألف سيارة من ألفين و443 طرازا مختلفا خلال عام 2021. ويشمل هذا الرقم عمليات الاسترجاع بسبب عيوب السلامة وعمليات الاستدعاء المتعلقة بالانبعاثات، وهو الأكبر منذ عام 2003 عندما بدأت كوريا في تطبيق نظام الاستدعاء.وقد تم خلال العام الماضي استدعاء أكثر من مليون و750 ألف سيارة كورية من حوالي 70 طرازا، في حين تم استدعاء مليون و170 ألف سيارة مستوردة من أكثر من ألفين و370 طرازا.واستحوذت شركة هيون ديه موتور الكورية الجنوبية على الجزء الأكبر من عمليات الاستدعاء بحوالي 937 ألف وحدة، وتلتها شركة كيا التابعة لها بأكثر من 600 ألف وحدة.وبالنسبة للسيارات المستوردة، استحوذت بي إم دبليو على الحصة الأكبر بحوالي 565 ألف وحدة، وتلتها مرسيدس بنز بـ 352 ألف وحدة.