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الكوريتان

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية تجاه البحر الشرقي

Write: 2022-01-17 09:58:09

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية تجاه البحر الشرقي

Photo : KBS News

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي.
وأعلنت الهيئة ذلك في رسالة نصية بعثت بها للصحفيين في حوالي الساعة 8:56 من صباح اليوم، لكن التفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد. وتحلل السلطات العسكرية عملية الإطلاق، بما في ذلك مدى ونوع القذيفة.
وجاء هذا الإطلاق الصاروخي بعد ثلاثة أيام فقط من تجربة بيونغ يانغ لإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من قطار، كما يعد رابع استفزاز تقوم به كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام.
ويذكر أنه عادة ما يكشف الجيش الكوري الجنوبي عن عمليات إطلاق الصواريخ لوسائل الإعلام بسرعة عندما يكتشف إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي.
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