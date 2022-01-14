كوريا توقع اتفاقية مع الإمارات لتصدير صواريخ إم - سام

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وقعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة أربعة تريليونات وون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تصدير صواريخ "أرض / جو" متوسطة المدى.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إن الأطراف المعنية في البلدين وقعت على الصفقة يوم أمس الأحد، حيث قررت وزارة الدفاع الإماراتية الحصول على الصواريخ المعروفة باسم "إم - سام"، أو"تشون كونغ II".وتم توقيع الاتفاق بعد أن أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" في دبي.وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن خطتها للحصول على تلك الصواريخ، حيث أوضحت أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 3,5 مليار دولار، أيب ما يعادل 4,1 تريليون وون كوري.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن مون أعرب عن امتنانه لرئيس وزراء الإمارات لإبرام هذه الصفقة، وأشار إلى التقدم السريع في التعاون الدفاعي بين البلدين. كما وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي بحضور مون ورئيس الوزراء الإماراتي.