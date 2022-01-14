الرئيس الكوري يروّج لمساعي بوسان لاستضافة إكسبو 2030

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حضر الرئيس الكوري "مون جيه إين" حدثا بمناسبة اليوم الوطني في معرض إكسبو دبي يوم أمس الأحد للترويج لمساعي مدينة بوسام لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030.وفي حفل أقيم في الجناح الكوري في أكسبو دبي، قال مون إن معرض إكسبو دبي يعطي الكثير من الإلهام لكوريا الجنوبية التي تسعى لاستضافة إكسبو 2030.ودعا مون إلى تقديم الدعم والتعاون في محاولة مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية لاستضافة ذلك الحدث العالمي.كما قال الرئيس إن الجناح الكوري في معرض إكسبو دبي يوفر فعاليات ثقافية متنوعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.وقام الرئيس مون بجولة في الجناحين الكوري والإماراتي، كما حضر حفلاً موسيقياً للكيبوب على هامش المعرض، استقطب حوالي ستة آلاف شخص.