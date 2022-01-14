إلغاء نظام تصريح اللقاح في المتاجر الكبرى والمنشآت التعليمية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إلغاء شرط إظهار شهادات التطعيم من أجل دخول المدارس وغرف الدراسة والمتاحف ودور السينما محلات البيع بالتجزئة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.وأعلن وزير الصحة "كوان دوك تشول" عن هذا القرار اليوم الاثنين في تصريحات افتتاحية لاجتماع الحكومة بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا.وقال الوزير إن الحكومة تخطط لإلغاء نظام تصريح اللقاح بالنسبة للمنشآت التي يمكن للناس فيها ارتداء أقنعة الوجه طوال الوقت، موضحا أن عدد الإصابات قد انخفض مقارنة بالشهر الماضي، عندما وسعت الحكومة تنفيذ تلك الخطة.وأشار كوان أيضا إلى الحاجة إلى إصلاح هذا النظام بعد صدور حكم قضائي بإيقافه. وفي الأسبوع الماضي، قبلت محكمة سيول الإدارية جزئيا طلبا قضائيا قدمه أكثر من ألف شخص من أجل تعليق تنفيذ هذا النظام في المتاجر الكبرى والمنشآت التعليمية في سيول.