آسيانا تستأنف رحلاتها على خط إنتشون هونولولو بعد عامين من تعليقها

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أعلنت شركة "آسيانا" الكورية للخطوط الجوية أنها سوف تستأنف تسيير رحلاتها على الخط الذي يربط بين مطار إنتشون الدولي الكوري بمطار هونولولو في جزيرة هاواي الأمريكية، بعد عامين من تعليقها.وأوضحت الشركة أنه سيتم تسيير رحلات على هذا الخط ثلاث مرات في الأسبوع اعتبارا من يوم الثالث من شهر أبريل القادم.وكانت شركة "آسيانا" قد علقت تسيير رحلاتها إلى جزيرة هاواي في شهر مارس من عام 2020، بسبب تفاقم انتشار فيروس كورونا آنذاك.يشار إلى أن حكومة ولاية هاواي الأمريكية تسمح للوافدين من الخارج الذين يحملون شهادات تفيد باستكمالهم التطعيم وتثبت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا، بالدخول إلى أراضيها، دون إخضاعهم للعزل الصحي.وتخطط "آسيانا" لزيادة عدد رحلاتها إلى جزيرة هاواي لتكون يومية اعتبارا من شهر يوليو القادم.