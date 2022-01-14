إقامة معرض كوريا للابتكار ضمن فعاليات الأسبوع الكوري في إكسبو دبي

Photo : KBS News

افتتح أمس الأحد معرض كوريا للابتكار ضمن فعاليات الأسبوع الكوري في إكسبو دبي، حيث يتم عرض المنتجات الكورية ذات التكنولوجيا العالية.ويبدي المشترون الأجانب الوافدون من مختلف دول العالم اهتماما بالمنتجات الكورية المعروضة.ومن بين المنتجات المعروضة التي تحظى بإقبال كبير من الزائرين، أجهزة التلفزيون القابلة لتغيير الحجم والشكل، وأجهزة العرض الضوئي المحمولة القابلة للتركيب في أي مكان، وسيارات الهيدروجين، والسيارات الكهربائية.كما يتم في المعرض عرض منتجات فريدة النوع تم إنتاجها بالتكنولوجيا الكورية، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية المخصصة لتوصيل المنتجات، بالإضافة إلى أجهزة الاستحمام المحمولة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.وقال مسؤول في الشركة المتخصصة في إنتاج أجهزة الاستحمام المحمولة إن الشركة تبحث إمكانية بيع تلك الأجهزة للمستشفيات وموافق التمريض للمسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة.كما تحظى الأغذية المصنوعة من اللحوم البديلة وكذلك مستحضرات التجميل بإقبال كبير من زائري المعرض، بمن فيهم مشترون من أكثر من 300 شركة حول العالم، حيث أعربوا عن إعجابهم بالمنتجات الكورية المعروضة.ومن جهة ثانية، وقّعت مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" مذكرة تفاهم خاصة مع هيئة أبوظبي لتنمية الاستثمارات لزيادة التعاون في دعم تقدم الشركات الناشئة الكورية إلى سوق الإمارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والزراعية والسياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.وسوف يستمر انعقاد معرض كوريا للابتكار حتى الغد الثلاثاء.