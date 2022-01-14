سيول تعرب عن أسفها لاستفزازات كوريا الشمالية الصاروخية المتواصلة

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عقد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي صباح اليوم الاثنين، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى.واستمع المشاركون في الاجتماع الذي عُقد من الساعة التاسعة و50 دقيقة وحتى الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحا، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي "صوه هون"، إلى تقرير قدمه رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "وان إين تشول" حول عملية الإطلاق.وأعرب المشاركون عن أسفهم لقيام بيونغ يانغ باختبار إطلاق صواريخ أربع مرات منذ بداية هذا العام، وناقشوا خلفية هذه الاستفزازات وآثارها.كما أكدوا على أهمية استئناف الحوار لتحقيق الاستقرار في الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، متفقين على بذل المزيد من الجهد مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك كوريا الشمالية، من أجل تحقيق هذا الغرض.