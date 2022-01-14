عودة قطار شحن كوري شمالي يشتبه في أنه يحمل إمدادات من الصين

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عاد قطار شحن كوري شمالي يشتبه في أنه يحمل احتياجات أساسية ومنتجات طبية من الصين صباح اليوم الاثنين.وغادر القطار مدينة داندونغ الصينية في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتوجه إلى مدينة شين أوي جو في كوريا الشمالية عابرا نهر يالو.وكان القطار قد عبر الحدود إلى الصين من خلال جسر السكك الحديدية أمس الأحد، وهي المرة الأولى التي يعبر فيها قطار شحن كوري شمالي الحدود إلى الصين منذ شهر سبتمبر من عام 2020.وانخفض حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين في العام الماضي بنسبة 90% مقارنة بعام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في معاناة بيونغ يانغ من نقص في الأغذية والاحتياجات الأساسية.ويرى المراقبون أن كوريا الشمالية في حاجة ماسة لبضائع أساسية، نظرا لأن يوم السادس عشر من شهر فبراير القادم سيصادف ذكرى عيد ميلاد زعيمها السابق الراحل "كيم جونغ إيل".كما يرون أن هناك احتمالا بأن يكون تسيير قطارات شحن بين كوريا الشمالية والصين منتظما، لكنهم قالوا إن هذا الأمر سيعتمد على أوضاع كورونا في الصين.