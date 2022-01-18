سيول تحتج على مطالبة وزير الخارجية الياباني بجزر دوكدو

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احتجت كوريا الجنوبية على مطالبة اليابان المتكررة بجزر دوكدو كما عبر عنها وزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" في خطاب برلماني يوم أمس الاثنين.وفي بيان أصدرته أمس، دعت وزارة الخارجية الكورية طوكيو إلى وقف مطالباتها غير المجدية والظالمة بجزر دوكدو التي من الواضح أنها أراضٍ كورية تاريخيا وجغرافيا وبحسب القانون الدولي.وحث البيان على سحب تصريحات الوزير الياباني على الفور. وقالت الوزارة إنه يتعين على اليابان أن تدرك أن النظرة الصحيحة للتاريخ هي الأساس لتطوير العلاقات الثنائية الموجهة نحو المستقبل.وكان هاياشي، الذي قدم مطالبات إقليمية بجزر دوكدو، قد قال إن اليابان سترد بشدة بناء على هذا الموقف.