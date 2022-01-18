رئيس الوزراء يجري فحصا في الموقع لمركز علاجي يستخدم حبوب كورونا

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زار رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" مركزا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في سيول يوم أمس الاثنين لمراقبة تأثيرات الدواء الذي تسلمته كوريا مؤخرا والذي يؤخذ عن طريق الفم.وقال كيم إن كوريا الجنوبية أدخلت الحبوب المضادة للفيروس بشكل أسرع بكثير من البلدان الأخرى في محاولة لتقليل حالات دخول المستشفى والوفيات والاستجابة بشكل أفضل للمتحور أوميكرون. وطلب كيم من المسؤولين أن يكونوا دقيقين في تزويد المرضى بالتعليمات ومراقبة الآثار الجانبية المحتملة.وخلال الزيارة، أجرى كيم أيضا مكالمة هاتفية مع مريض يتناول ذلك الدواء حاليا، وقام لاحقا بتقييم التجربة بشكل إيجابي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه تم إجراء الاستعدادات لتوزيع تلك الحبوب بسرعة وأمان من خلال خدمة مراجعة استخدام الأدوية ذات المستوى العالمي.