السياسية مون يقترح على الإمارات التعاون في تطوير المدن الذكية

قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة يمكنهما خلق تآزر في تطوير المدن الذكية، واقترح بذل جهودا مشتركة بين البلدين. جاء ذلك في كلمة رئيسية خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي أقيم في مركز دبي للمعارض يوم أمس الاثنين، حيث قال مون أيضا إن المدن الذكية تقلل من انبعاثات الكربون وتحسن نوعية الحياة باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة. وأوضح مون أن كوريا الجنوبية كانت تبني مدينتين ذكيتين في مشروع تجريبي داخل البلاد، وأنها دعمت برامج مماثلة في 18 دولة حتى الآن.

وأكد الرئيس على أن كوريا سوف تواصل مشاركة التكنولوجيا والخبرة مع المجتمع الدولي. وفي إشارة إلى استثمارات الإمارات في البناء الحضري الصديق للبيئة منذ البداية، قال الرئيس الكوري إنه يمكن تحسين المدن الذكية الأكثر مثالية من خلال الجمع بين نقاط القوة في كلا البلدين. وشدد مون أيضا على التعاون في حيادية الكربون، وحذر من أن أزمة المناخ أصبحت حقيقة واقعة وأن الانتقال نحو الطاقة المستدامة مطلوب بشكل عاجل، وقال إننا يجب أن نغير حياتنا إلى حياة تتعايش مع الطبيعة. ويذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة هو حدث سنوي تستضيفه حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008 لتشجيع التنمية المستدامة في مجال الطاقة.

