رفع نظام تصريح اللقاح في المتاجر الكبرى والمدارس الخاصة

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اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لن يكون من المطلوب تقديم دليل على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل الدخول إلى المتاجر الكبرى ومتاجر الخصم ودور السينما والمتاحف وغرف الدراسة والمكتبات والمدارس المزدحمة.وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إن إثبات اكتمال التطعيم، أو تقديم نتائج سلبية لاختبار "بي سي آر"، لن يكون مطلوبا في تلك الأنواع الستة من المواقع، والتي تعتبر منخفضة المخاطر في الإصابة. وبينما سيتم تقييد تناول الطعام في غرف الدراسة والمكتبات والمتاحف، سيبقى مطبقا في المطاعم والمقاهي الموجودة داخل المتاجر الكبرى ومتاجر الخصم.وتأتي هذه التغييرات بعد أن علقت محكمة سيول الإدارية يوم الجمعة الماضي تطبيق النظام في المتاجر الكبرى في سيول، ومع ذلك، ترى الحكومة أن هناك حاجة إلى تطبيق النظام في مرافق التعليم الخاص، بما في ذلك مرافق الآلات الموسيقية والغناء والتمثيل، وتخطط لشرح هذا الأمر عند الطعن في قرار المحكمة. ووفقا لذلك، سيظل شرط تقديم تصريح اللقاح ساريا بالنسبة لتلك المرافق وبعض قاعات الحفلات الموسيقية.