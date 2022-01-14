مون يجري محادثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" يوم أمس الاثنين.وجاء ذلك بعد أن ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة المحادثات المباشرة التي كانت مقررة بينهما في وقت سابق من يوم أمس، بسبب وجود "مسألة رسمية غير متوقعة وعاجلة".وأفادت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" بأن الرئيس مون قال خلال المحادثات الهاتفية التي استمرت 25 دقيقة، إنه على الرغم من أنه لم يقابل ولي العهد شخصيا، إلا أنه أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي أبداه رئيس الوزراء الإماراتي لوفد كوريا الجنوبية.وعلى وجه الخصوص، أعرب الرئيس مون عن تعازيه في ضحايا هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة نفطية رئيسية والمطار الدولي في أبو ظبي. وقد أسفر ذلك الهجوم، الذي تبنَّته جماعة الحوثي اليمنية، عن مقتل ثلاثة أشخاص. كما ناقش مون وولي العهد الإماراتي خلال المحادثات الهاتفية التعاون الدفاعي بين البلدين.