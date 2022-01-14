مون يتوجه إلى السعودية في المحطة الثانية من جولته في الشرق الأوسط

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يختتم الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء زيارته الرسمية التي استغرقت ثلاثة أيام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في ثاني محطات جولته في الشرق الأوسط التي تشمل أيضا مصر.وسوف يقوم مون بزيارة رسمية إلى السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وهذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يقوم فيها رئيس كوري جنوبي بزيارة للسعودية.وسوف يصل مون إلى الرياض اليوم ويجري محادثات مع ولي العهد كما سيحضر مأدبة غداء رسمية. ونظرا لأن هذا العام يصادف الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فمن المتوقع أن يناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الثنائي من الطاقة والبنية التحتية، ليشمل قطاعات الصحة والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين. وبعد محادثاته مع ولي العهد السعودي، سيحضر الرئيس مون منتدى للأعمال ويلقي كلمة رئيسية حول اتجاه التعاون بين البلدين.وبعد ذلك سيزور الرئيس الكوري منطقة الدرعية التاريخية، التي شهدت مولد أول حكومة سعودية، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.