وزير الخارجية الكوري يزور وحدة أخ العسكرية الكورية في الإمارات

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زار أمس الاثنين وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ"، الذي رافق الرئيس الكوري "مون جيه إين" في زيارته للإمارات العربية المتحدة، وحدة "أخ" العسكرية الكورية المتمركزة في الإمارات.وكان من المتوقع أن يقوم الرئيس "مون" بزيارة للوحدة الكورية لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب جدول أعماله المكثف.وقال الوزير "جونغ" إن وحدة "أخ" ترمز للجيش الكوري القوي الذي يثق به أفراد الشعب، مشيدا بالدور الذي يقوم به جنود الوحدة في توطيد العلاقات بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وتقوم وحدة "أخ" بإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الإماراتية الخاصة، كما تقوم بمهمة حماية المواطنين الكوريين المقيمين في الإمارات في حالات الطوارئ.يذكر أنه تم إرسال وحدة "أخ" إلى الإمارات في عام 2011 استجابة لطلب من الجانب الإماراتي، وتتمركز في مدينة زايد العسكرية بالقرب من العاصمة أبوظبي.