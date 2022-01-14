وصول ثاني قطار شحن كوري شمالي إلى مدينة داندونغ بالصين

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تم استئناف رحلات قطار شحن بين مدينتي "شين أوي جو" الكورية الشمالية و"داندونغ" الصينية الحدوديتين يوم الأحد الماضي بعد عام و5 أشهر من إغلاق الحدود بين البلدين من قبل بيونغ يانغ على خلفية جائحة كورونا.ووصل أول قطار شحن من كوريا الشمالية إلى مدينة "داندونغ" الصينية يوم الأحد الماضي، وعاد إلى مدينة "شين أوي جو" الكورية الشمالية في صباح اليوم التالي.وبعد ساعة من مغادرة القطار الأول مدينة "داندونغ"، وصل ثاني قطار شحن كوري شمالي إلى مدينة "داندونغ".وبعد وصول القطار، بدأ العمل في شحن مواد للبناء في مستودع جمارك محطة "داندونغ" الجنوبية، بما في ذلك الأسمنت والبلاط والصلب.وبدأت العلامات تظهر على استئناف التجارة البرية عبر السكك الحديدية بين كوريا الشمالية والصين، والتي تم تعليقها لمدة عام وخمسة أشهر بسبب إغلاق الحدود.وتوقعت مصادر مطلعة على شؤون كوريا الشمالية في الصين أن يتم تسيير رحلات قطارات الشحن بين المدينتين الكورية الشمالية والصينية بشكل منتظم، أي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن كوريا الشمالية والصين ستبذلان جهودا لتطبيع التجارة بينهما من خلال تأمين سلامة الحجر الصحي، ملمحا بذلك إلى احتمال توسيع التجارة بين البلدين.