الحكومة الكورية تضخ 51 تريليون وون لبناء أساس للنظام البيئي الهيدروجيني

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء بأنها ستضخ 51 تريليون وون هذا العام في عملية بناء أساس للنظام البيئي الهيدروجيني، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بالعام الماضي.وأضافت أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ، الذي يقارب 44 مليار دولار، في تقديم دعم مالي لإنشاء وتطوير شركات متخصصة في الهيدروجين، والتعاون الدولي، وتجميع البيانات والإحصاءات ذات الصلة، وبناء النظام البيئي الهيدروجيني، وإدارة لجنة خاصة باقتصاد الهيدروجين.وتخطط الحكومة لإنشاء 100 شركة متخصصة في الهيدروجين حتى عام 2025، وألف شركة حتى عام 2040.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الوزارة بإنشاء أكثر من 30 شركة متخصصة في الهيدروجين في غضون هذا العام، وتقدم لها 1.9 مليار وون في تطوير التكنولوجيا وإيجاد أسواق لمنتجاتها.كما ستقوم الوزارة بفتح موقع خاص بالمعلومات الشاملة عن اقتصاد الهيدروجين في غضون شهر فبراير لتوفير معلومات منهجية عن الوضع الحالي لصناعة الهيدروجين، وسياسات اقتصاد الهيدروجين، والإحصاءات والتكنولوجيا ذات الصلة.